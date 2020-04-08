Ростуризм посоветовал россиянам переносить оплаченные туры

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала россиян переносить оплаченные туры, а не отменять их, она объяснило, что это компромиссное решение, которое будет выгодно и им, и бизнесу.

По ее словам, сохранение договоренностей позволит бизнесу выстоять, а туристам - отдохнуть, когда ситуация нормализуется.

"Например, многие туроператоры уже договариваются с путешественниками, планирующими свой будущий отдых, о переносе даты тура по фиксированному на момент покупки курсу валют: он фактически будет ниже, чем при новом бронировании", - добавила она.

По ее сведениям, также туристы, туроператоры и средства размещения уже сейчас договариваются о депонировании средств с дополнительными привилегиями для путешественников. При этом у туриста остается право на возврат средств в соответствии с действующим законодательством.

"Примеры сегодняшней работы туроператоров с туристами доказывают, что в России сложилось ядро ответственного бизнеса со своей лояльной клиентской базой, что внушает оптимизм", - заключила Догузова.

Туристическая отрасль - туроператоры, отельеры и авиакомпании - несут убытки из-за запретов, введенных из-за коронавируса, а также из-за спада спроса, вызванного экономическим кризисом. Ранее Догузова заявляла, что участники туристического рынка без государственной поддержки не могут выполнить свои обязательства перед туристами и своими сотрудниками. Выделение 3,5 млрд из резервного фонда вошло в первый пакет мер по поддержке туроператоров.

Из этих денег туроператорам обещали компенсировать затраты, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта, также стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов на родину уже после закрытия границ и ограничения перелетов.

Ростуризм и Минэкономразвития начали прорабатывать механизм распределения этих денег и скоро начнут принимать заявки, заявили 8 апреля в пресс-службе Ростуризма, главного распорядителя этого бюджета. Там отметили, что туроператорам будут компенсировать только билеты, которые продавались в составе турпродукта.

"В связи с этим туроператор должен будет предоставить ваучеры, документы, подтверждающие то, что турист внес предоплату, а сам туроператор в свою очередь внес предоплату за блоки мест. Авиакомпания также должна будет подтвердить, что билет был невозвратный, и деньги туроператору не вернулись. Ранее мы обговаривали с компаниями эту схему, и они подтвердили, что готовы по ней работать", - добавили в агентстве.

Догузова также отмечала, что в отрасли заняты не менее 2,5 млн россиян, в некоторых регионах - это системообразующая сфера деятельности. Она пообещала, что Ростуризм продолжит с Минэкономразвития и правительством работу по формированию второго пакета мер поддержки для отрасли с акцентом на приоритетных направлениях - внутреннем и въездном туризме.

Ранее Догузова сообщила, что оба ведомства обсуждают возможность выделения субсидий по процентам на кредиты, которые брали инвесторы на строительство и реконструкцию отелей.