Российские тесты на коронавирус направлены в более чем 30 стран мира

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россия направила тест-системы по определению коронавируса в более чем 30 стран мира, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 в среду.

"Прежде всего, (тесты были направлены - ИФ) нашим партнерам по Евразийскому экономическому союзу, Содружеству независимых государств и другим странам", - сказал Мишустин.

Он отметил, что эти меры необходимы, прежде всего, для того, чтобы свести к минимуму угрозу проникновения инфекции в нашу страну.

"Каждое утро теперь практически во всех странах начинается с информации о ситуации с коронавирусом. Эта угроза действительно общая для всего мира, и в одиночку бороться с ней невозможно", - подчеркнул Мишустин.

Накануне, 7 апреля, стало известно об отправке российских тест-систем на коронавирус в Армению. Военных специалистов из РФ и медоборудование доставил в республику самолет ВКС России.