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Российские военные медики привезли в Армению тест-системы и передвижные лаборатории

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Военно-транспортный самолет ВКС России прибыл в Ереван с военными специалистами и медоборудованием, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"В соответствии с договоренностью между министрами обороны Армении и России Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу в Армению прибыла команда специалистов ВС России с целью содействия в организации противовирусных мероприятий", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке во вторник.

По ее словам, российские специалисты доставили в Армению передвижные лаборатории и тест-системы. Эти тесты помогут обследовать на коронавирус личный состав армянских ВС и 102-ой российской военной базы в Армении, отметила Степанян.

Накануне, 6 апреля, сообщалось, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политические лидеры обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Пашинян поблагодарил за оказываемую Москвой помощь в этой сфере, сообщала пресс-служба Кремля.

Российские военные медики и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) уже оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Италии и Сербии.

Российские специалисты были доставлены в эти страны самолетами военно-транспортной авиации.

Армения Шушан Степанян Давид Тоноян Сергей Шойгу коронавирус

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