В Москве задержали продавцов псевдотестов на коронавирус

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Трех жителей Подмосковья задержали при попытке продать в Москве псевдотесты на коронавирус, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве обнаружило на интернет-площадке объявление о продаже этих тестов. Подозреваемые были задержаны при попытке продать 350 штук по цене 2300 рублей за каждую.

"Тестами" на коронавирус оказались вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество. Эти пробирки забрали на исследование.

Фигурантов дела оставили под подпиской о невыезде, возбудив против них уголовное дело о приготовлении к мошенничеству.