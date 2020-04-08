Путин заявил, что нельзя закрывать границы между регионами

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии нельзя останавливать экономику и закрывать границы между регионами, в том числе для пассажиров. Он сказал это на совещании с губернаторами и министрами по коронавирусу.

"Нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", - предостерег он.

При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести.

"Обращаю внимание, даже в Москве с ее плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий – "всех под одну гребёнку" – такого нет. Многие столичные компании продолжают работу или перешли на удаленный режим", - обратил внимание глава государства.

По словам Путина уже сейчас нужно создавать условия для возвращения предприятий и организаций к нормальной работе. "Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо "грузить" разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности", - добавил он.

Он напомнил также, что губернаторы получили полномочия решать, какие меры по ограничению инфекции и по поддержке бизнеса и врачей вводить на своих территориях.

"Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно, - заявил он. - У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населённом пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте Федерации в целом, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых - защита жизни и здоровья людей".

Он напомнил, что в соответствии с его указом все субъекты Федерации должны были подготовить планы оптимальных профилактических мер. "Сделать это, исходя из степени риска распространения инфекции. Прошу доложить сегодня, разработаны ли такие планы и главное, как разворачивается их реализация", - сказал Путин.

1 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что с 5 апреля ограничит въезд людей и транспорта в регион. Он посоветовал всем жителям республики до этой даты вернуться домой, а желающим выехать - успеть в этот срок покинуть Чечню.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал региональным властям "не путать региональные полномочия с федеральными". Кадыров на это возразил, что граница Чечни не закрыта: через нее могут проехать перевозчики продуктов и лекарств, машины оперативных служб, а также те, кто должен пересечь регион транзитом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не видит различий в позициях этих чиновников.