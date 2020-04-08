Аэропорт Грозного отказался принимать пассажиров без справки об отсутствии COVID-19

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Грозного предупредил, что с 11 апреля пассажиры всех рейсов из Москвы будут обязаны иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус. Без справки их не должны пускать на борт, говорится в пресс-релизе АО "Вайнахавиа".

Авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты в Грозный пассажирам без отрицательных тестов, добавили в компании. Тем, кто уже купил билеты, рекомендовано срочно сдать тесты.

Также все пассажиры должны быть в защитных масках.

С 27 марта Чечня принимает только приезжающих с пропиской или регистрацией в республике.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 апреля объявил, что с 5 апреля республика прекратит принимать авиарейсы, пассажирские поезда, закрывается въезд для автотранспорта. При этом он уточнял, что машины с продуктами и лекарствами, а также машины экстренных служб пропускать будут, так что нельзя говорить о полном закрытии границы.

Премьер-министр Михаил Мишустин 6 апреля заявил, что перекрытие административных границ в регионах недопустимо, любые ограничения должны быть адекватными ситуации и мерам, введенным президентом и правительством. В Кремле сказали, что не видят противоречия в позициях главы Чечни и главы правительства.