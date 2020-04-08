Президент РФ поручил расширить программу кредитных каникул

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть возможность распространения каникул по потребительским и ипотечным кредитам на большее число людей.

"В марте я дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей", - сказал Путин на совещании с руководителями российских регионов по борьбе с коронавирусом.

Путин 3 апреля подписал закон, который дает право физлицам и индивидуальным предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, на получение кредитных каникул на шесть месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

В постановлении указаны ограничения по суммам долга. На кредитные каникулы может рассчитывать человек, у которого сумма займа по ипотечным кредитам не превышает 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам - 250 тысяч рублей, а по кредитным картам - 100 тысяч рублей. Ограничение для оформления каникул по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей составляет 300 тысяч рублей.

Ранее в среду Национальное бюро кредитных историй сообщило, что критериям соответствует 72,8% всех розничных кредитов в России, но по автокредитам доля составляет 41%, а по ипотеке - 32,4%.

Минфин уже заявил, что максимальный размер ипотеки для получения кредитных каникул может быть повышен для отдельных регионов РФ.

"Уровень 1,5 млн рублей был избран как некий уровень, который покрывает средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектов. Конечно, в этот перечень не входят ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни регионы Дальнего Востока. В этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов. Сейчас рассматриваются разные варианты, они обсуждаются в правительства, я думаю, что в ближайшее время решение будет принято", - говорил во вторник замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.