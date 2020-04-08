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Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Более половины (51%) россиян с ипотекой не смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за лимитов, установленных правительством, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По оценке ОКБ (входит в тройку крупнейших в России бюро кредитных историй (БКИ) и обладает данными Сбербанка), на кредитные каникулы смогут претендовать 49% ипотечных заемщиков (более 2,5 млн кредитов). Этим правом также смогут воспользоваться 45% владельцев автокредитов (около 700 тыс. займов).

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На кредитные каникулы также имеют право около 72% заемщиков, имеющих потребительские кредиты (почти 32 млн шт.), и более 90% владельцев кредитных карт (более 45 млн шт.). Такие данные рассчитывались по всем действующим кредитам в России по состоянию на 20 марта.

Если предположить, что сумма задолженности составляет в среднем 10% от предельного размера лимита, установленного правительством, то потенциальная общая сумма кредитов, по которым поступят обращения за "каникулами", превысит 1,5 трлн рублей, подсчитал "Ъ".

Вышеупомянутые ограничения на получение кредитных каникул были установлены постановлением правительства от 3 апреля. Максимальный размер кредитов, по которым можно получить право на "каникулы", составляет 1,5 млн рублей для ипотеки, 600 тыс. руб. для автокредитов, 250 тыс. руб. для потребкредитов для физлиц и 100 тыс. руб. для владельцев кредитных карт.

"Особенно чувствительная ситуация" в Москве и Петербурге

Гендиректор ОКБ Артур Александрович прогнозирует, что из-за введенных ограничений кредитными каникулами смогут воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков, при этом "особенно чувствительная ситуация" сложится для заемщиков из Москвы и Петербурга. Так, по данным ОКБ, в Москве средний размер автокредитов, потребкредитов и ипотеки превышает установленные правительством лимиты в два-три раза.

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По оценке замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, доля ссуд заемщиков, получивших право обратиться в банк для получения кредитных каникул, в портфелях финансовых организаций может составить 5–10%. Старший кредитный эксперт агентства Moody"s Ольга Ульянова предполагает, что до 20% заемщиков с потребкредитами и до 10% взявших ипотеку россиян могут обратиться в банки за "каникулами".

Правозащитники предупреждают, что ограничения по суммам займов для получения кредитных каникул могут спровоцировать волну персональных банкротств. Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева отмечает, что методика расчета упомянутых лимитов по кредитам непонятна. "Правительство и банки ограничивают большую часть экономически активного населения, которое вряд ли восстановит свое положение в ближайшие 5–10 лет", - подчеркивает она.

Что такое кредитные каникулы

Президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон, который дает право физлицам и индивидуальным предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 г., на получение кредитных каникул на 6 месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

Заемщик сможет до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств. Одним из условий получения каникул является размер кредита, который не может превышать установленный правительством максимум.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 27 января – 08 апреля 2020 годаЭкономический кризис
ОКБ Артур Александрович

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