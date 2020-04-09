В Думе допустили региональную дифференциацию по лимиту ссуды для ипотечных каникул

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Максимальный размер ссуды для получения права на "кредитные каникулы" для людей, пострадавших от пандемии COVID-19, планируется пересмотреть по ипотеке и автокредитам. По ипотеке вместо утвержденного порога в 1,5 млн рублей планируется ввести дифференциацию по регионам.

В итоге для Москвы порог по ипотечным кредитам может быть увеличен до 5-7 млн рублей, по автокредитам по всей России - с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

"По моей информации, сейчас идет обсуждение пересмотра размера максимальной ссуды по ипотеке и автокредитам. По ипотеке обсуждается введение региональной дифференциации, а по автокредитам до 1 млн рублей", - сказал глава комитета

По его словам, в итоге введения региональной дифференциации максимальный размер ссуды по ипотечным каникулам для Москвы может составить около 5 млн рублей. "Хотят по Москве лимит дать больше - до 7 млн рублей даже, возможно", - сказал депутат. Для Чувашии, которую представляет депутат, лимит может быть увеличен до 1,6-1,7 млн. рублей, пояснил он.

8 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с министрами и главами регионов озвучил меры поддержки граждан на фоне распространения коронавируса и связанных с этим проблем. Помимо прочих мер, он предложил рассмотреть возможность распространения каникул по потребительским и ипотечным кредитам на большее число людей.

Между тем ранее, 3 апреля, Путин подписал закон, который дает право физлицам и индивидуальным предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, на получение кредитных каникул на шесть месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

В постановлении были указаны ограничения по суммам долга. На кредитные каникулы может рассчитывать человек, у которого сумма займа по ипотечным кредитам не превышает 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам - 250 тысяч рублей, а по кредитным картам - 100 тысяч рублей. Ограничение для оформления каникул по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей составило 300 тысяч рублей.

Национальное бюро кредитных историй сообщило, что этим критериям соответствует 72,8% всех розничных кредитов в России, но по автокредитам доля составляет 41%, а по ипотеке - 32,4%.

Минфин уже заявил, что максимальный размер ипотеки для получения кредитных каникул может быть повышен для отдельных регионов РФ.