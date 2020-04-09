В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Московский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что перешел на новый алгоритм работы, при котором не разделяют больных с подозрением на коронавирус и с внебольничной пневмонией и начинают их лечить вместе, не дожидаясь результатов тестирования. Департамент здравоохранения уже подписал такой приказ.

В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главврачи коронавирусных стационаров. Они предложили штабу объединить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему, сообщил представитель штаба. По сути врачи предложили изменить маршрутизацию пациентов.

Если больного решают госпитализировать, когда у него еще нет результатов теста на коронавирус, а в приемном отделении при обследовании у него выявляют признаки пневмонии-COVID 19 с характерными клиническими проявлениями, то его кладут в больницу и ведут как зараженного коронавирусом. При этом, по словам собеседника агентства, в настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом.

"На основании консенсуса членов Клинического комитета по COVID19 подписан приказ департамента здравоохранения об изменении принципов маршрутизации пациентов, диагностики и принятия клинических решений на уровне приемного отделения, в период пребывания в стационаре и при выписке больных", - цитирует штаб главу департамента Алексея Хрипуна.

Также в штабе привели слова главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который считает, что в первую очередь надо оценивать клиническую картину и не ждать результата тестов. По его словам, точность существующих тестов на COVID-19 составляет 70-80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты и доля таких результатов значительна. "Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными компьютерной томографии или рентгена", - сказал он.

"На практике мы уже работаем по новому алгоритму. Скорая везет к нам пациентов с пневмонией и без результатов тестов на коронавирус. При поступлении, на основании результатов КТ, характерной клиники мы уже можем заподозрить коронавирус", - сказал директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков.

Заболевание легких бактериальной, а не вирусной природы по-прежнему продолжат лечить в центрах пневмонии, добавили в штабе.