Половина новых заболевших коронавирусом в Москве пришлась на людей моложе 45 лет

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 857 и достигло 6698, сообщил оперативный штаб при мэрии.

Почти половина, 47% среди новых выявленных заболевших приходится на людей моложе 45 лет, еще 3% составили дети. Еще 35% пришлось на группу от 46 до 65 лет, еще 15% - старше 65 лет, причем больше 4% из них - старше 80 лет.

Всего по России за сутки число случаев заражения выросло на 1459, до 10 131 (+16%), сообщил ранее оперативный штаб, умерли 13, в том числе семеро - в Москве.

За предыдущие сутки прирост выявленных случаев в Москве составил 660, тогда число зараженных выросло до 5 841, сообщал штаб.

С начала эпидемии, на утро 9 апреля в городе вылечили от коронавирусной инфекции 313 человек, сообщила ранее заммэра Анастасия Ракова. Она также рассказала, что у 11 выздоровевших взяли плазму крови для переливания больным, поскольку у них в крови появились антитела к COVID-19.