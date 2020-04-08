Число больных с коронавирусом в Филатовской больнице достигло 459

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В московской больнице N15 имени Филатова на утро 8 апреля находилось 459 пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом, еще у 886 - внебольничная пневмония, сообщил главврач Валерий Вечорко.

По его словам, всего в стационаре было 1449 человек. В реанимации находятся 105 человек, из них 48 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки в больницу поступило 205 человек и выписалось 127.

Накануне он сообщал, что в больнице было 394 пациента с коронавирусом. Филатовскую больницу специально переоборудовали под прием пациентов с COVID-19. Мэр Сергей Собянин участвовал в церемонии открытия медучреждения 27 марта.

Всего в городе для диагностики и лечения коронавирусной инфекции переоборудовали уже десять больниц и девять лабораторий.