Генштаб пообещал не призывать выпускников школ этой весной

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Выпускники школ, которым уже исполнилось 18 лет, не будут призываться в армию этой весной, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 (тысяч) из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения", - сказал Герасимов на селекторном совещании в четверг.

Начальник Генштаба добавил, что "студенты, которые завершают обучение в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования, будут вызваны на мероприятия призыва после сдачи выпускных экзаменов".

Весенний призыв 2020 года стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска будет отправлено 135 тыс. человек.