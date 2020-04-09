Военкоматы начали работать с призывниками удалённо

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Военные комиссариаты изучают данные о призывниках удаленно, беседы с ними проводятся в режиме видеосвязи и по телефону, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.

"Основные мероприятия по призыву граждан на военную службу выполняются военными комиссариатами. В настоящее время завершается изучение призывников по документам, поступившим из медицинских и образовательных организаций, правоохранительных органов. Эти документы характеризуют состояние здоровья, уровень образования, профессиональные и морально-деловые качества призывников", - сказал Валерий Герасимов на селекторном совещании в четверг.

Он добавил, что "призывники в военкоматы не вызываются". По словам Герасимова, в ходе бесед призывников информируют о переносе сроков явки в военный комиссариат для проведения медосвидетельствования, о порядке и сроках работы призывных комиссий, поскольку повестки для явки в военкомат были разосланы еще в марте до обострения эпидемиологической обстановки.