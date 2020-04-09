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Национальный родительский комитет попросил перенести весенний призыв

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Национальный родительский комитет обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой перенести весенний призыв, сообщает газета "Известия" со ссылкой на обращение комитета.

Как отмечается в публикации, причиной беспокойства стала отсрочка сдачи ЕГЭ: родители боятся, что выпускников могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.

Опрошенные изданием юристы считают подобные объяснения необоснованными.

"В соответствии с действующей нормой закона "О воинской обязанности и военной службе" выпускникам средних учебных заведений этого года предоставляется отсрочка до 1 октября", - сообщил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

Весенний призыв 2020 года стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска будет отправлено 135 тыс. человек.

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20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что всех призванных на военную службу этой весной протестируют на коронавирус. "Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне", - сказал Шойгу. По его словам, все призывники, прибывшие в воинские части в ходе весенней призывной компании, пройдут двухнедельный карантин.

Весенний призыв пройдет в 83 регионах России, срочников не будут призывать в республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Российские военные ранее заявили, что к местам службы будущих солдат доставят в масках. Новобранцы будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением.

Как сообщалось, весенний призыв в некоторых странах, которые столкнулись с распространением коронавируса, был перенесен.

Национальный родительский комитет

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