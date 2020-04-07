Всех жителей Новосибирской области проверят на предмет самоизоляции

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции совместно с представителями областных органов госвласти со среды, 8 апреля, начнут проверки по соблюдению всеми жителями региона требований постановления губернатора о самоизоляции, сообщает пресс-служба областного правительства.

В сообщении говорится, что нарушителям грозит административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) в части, касающейся режима повышенной готовности.

Постановлением главы региона гражданам предписывается не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров - социальное дистанцирование, выгуливать домашних животных не далее 100 м от дома и т.д.

Санкция вышеупомянутой статьи влечет предупреждение или штраф от 1 до 30 тыс. рублей для граждан, от 10 до 50 тыс. для должностных лиц, на ИП - от 30 до 50 тыс. рублей и на юрлица - от 100 до 300 тыс. рублей.

Также отмечается, что в регионе несколько человек, находившихся на самоизоляции по постановлению Роспотребнадзора после прибытия из эпидемиологически неблагополучных территорий, оштрафованы на 15 тыс. рублей.

Как сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по состоянию на вторник, 7 апреля, в области зарегистрировано 11 пациентов с коронавирусной инфекцией, последний пациент прилетел из Москвы 28 марта. Под медицинским наблюдением находятся 4 200 человек. За минувшие сутки (с 6 по 7 апреля) новых случаев инфицирования в регионе не выявлено.