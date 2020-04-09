Академик РАН спрогнозировал появление "реальных лекарств" от COVID-19 через 1,5-2 года

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Лекарства для лечения коронавирусной инфекции появятся не раньше, чем через 1,5-2 года, считает академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени Сеченова Виталий Зверев.

"Если мы сейчас справимся с этой первой волной, а ведь вирус мы получили навсегда, то надо разрабатывать лекарства в спокойной обстановке, не нарушая те правила, которые применяются при разработке лекарств. То есть проводить испытания на животных, на культуре клеток, как положено", - сказал Зверев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По его мнению, создать лекарство нельзя "ни за месяц, ни за год". "Реальные лекарства от коронавируса могут появиться не раньше, чем через 1,5-2 года", - заявил Зверев.

Он подчеркнул, что попытка внедрения в практику лечения больных коронавирусом лекарствами от других инфекций не имеет обоснований.

"Меня очень пугает то, что вот эти 96 препаратов, которые раньше применялись против других инфекций, пытаются сейчас внедрить в практику здравоохранения. Это неправильно. Он (препарат - ИФ) не должен помогать против коронавируса. Это совсем другое", - сообщил академик.

Комментируя рекомендацию Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) о применении противомалярийных препаратов для лечения COVID-19, Зверев отметил необходимость индивидуального подбора лекарств для каждого больного.

"Противомалярийные препараты не могут специфически действовать на этот вирус. Да, они могут улучшить иммунную систему, но кто сказал, что этому больному нужно именно этим способом ее улучшать? Он может наоборот внести нарушение в иммунную систему и еще больше ее расбалансировать", - считает он.

Ранее в апреле врач-пульмонолог, доцент кафедры Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Александр Пальмов заявил, что лекарств, которые могут однозначно вылечить от коронавируса, сейчас нет, наиболее верным способом не заболеть является в настоящее время самоизоляции.