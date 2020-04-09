Минздрав рекомендовал для профилактики коронавируса капли с рекомбинантным интерфероном альфа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ рекомендует здоровым гражданам для профилактики COVID-19 ежедневно использовать спрей или капли с рекомбинантным интерфероном альфа, говорится в обновленных рекомендациях ведомства по лечению коронавируса.

В разделе "Рекомендованные схемы медикаментозной профилактики COVID-19" сообщается, что здоровым людям рекомендуется применять "Рекомбинантный интерферон альфа" в виде каплей или спрея. "В каждый носовой ход пять раз в день, до одного месяца", - уточняется в документе, опубликованном на сайте Минздрава в четверг.

В качестве профилактики при единичном контакте с человеком, у которого подтвержден коронавирус, медики предлагают применять препараты "Гидроксихлорохин" (в первый день - 400 мг утром и вечером, далее по 400 мг раз в неделю в течение трех недель), а также "Мефлохин" (первый и второй дни по 250 мг утром и вечером, третий день - 250 мг в сутки, далее по 250 мг раз в неделю в течение трех недель).

Есть рекомендации и для профилактики COVID-19 у людей, находящихся в очаге заражения с использованием вышеуказанных препаратов, но с применением их в увеличенных объемах в течение двух месяцев.