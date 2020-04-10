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Парикмахерским, шиномонтажам и автостраховщикам разрешили работать в ХМАО

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова включила салоны красоты, автомойки, шиномонтажные мастерские и офисы адвокатов в перечень организаций, которые могут продолжать работать во время противоэпидемических ограничений в регионе.

"Губернатор Югры подписала новое постановление в связи с COVID-19. Согласно документу, увеличено число мест для передвижения, а также расширен перечень предприятий и организаций, которым разрешено вести деятельность", - сообщил оперативный штаб ХМАО в пятницу.

Так, согласно постановлению губернатора ХМАО от 9 апреля, не приостанавливается деятельность шиномонтажных мастерских, автомоек, строительных организаций, парикмахерских и косметических салонов, салонов красоты, а также организаций, которые занимаются автострахованием.

Также работать разрешено адвокатам и нотариусам, организациям, которые занимаются производством и выпуском СМИ и социальной рекламы. Не приостановлена деятельность, в том числе индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся грузоперевозками, неотложным ремонтом и изготавливающих фото на документы.

ХМАО

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