Амурская область решила частично вернуться к очному обучению и плановым операциям

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Амурской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в пятницу принял решение возобновить очную работу образовательных учреждений и плановую госпитализацию в большинстве муниципалитетов области.

"Принят формат работы образовательных учреждений на следующей неделе для ряда территорий за исключением Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района - разрешается обучение детей в очном режиме", - сообщил губернатор Василий Орлов в видеообращении к журналистам.

Кроме того, власти Приамурья приняли решение возобновить плановую госпитализацию, в том числе в условиях дневного стационара, в медицинских организациях всех форм собственности, за исключением медорганизаций Благовещенска, Благовещенского района, Белогорска и Свободного.

"Разрешено оказание плановой стационарной помощи, в том числе в дневном стационаре специализированной медицинской организации - кожвендиспансере и тех организациях, которые на сегодняшний день не привлекаются для мероприятий по оказанию помощи с новой вирусной инфекцией", - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Орлов также сообщил, что по согласованию с Роспотребнадзором принято решение о разрешении для некоторых видов бизнеса с понедельника возобновить работу при условии соблюдения всех мер санитарно-эпидемиологического режима.

Перечень организаций, которые смогут возобновить деятельность в нерабочие дни, размещен на официальном сайте правительства области.

В Приамурье на изоляции по месту жительства находится 905 человек, в обсерваторах - три человека, в изоляторах - шесть граждан. В области выявлено четыре случая коронавирусной инфекции, один человек выздоровел, трое находятся в инфекционном госпитале в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что правительство Чукотки на период нерабочих дней и режима самоизоляции разрешило работать кинотеатрам, баням и соляриям. Жителям округа разрешили выходить на рыбалку и закупаться не только в ближайших магазинах.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращениях и указах дал губернаторам полномочия самим устанавливать требования и ограничения, необходимые для сдерживания коронавирусной инфекции, с учетом обстановки в регионе и плотности населения.