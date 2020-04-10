Рязанская область пополнила список регионов, где запретили весеннюю охоту
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал постановление о запрете весенней охоты, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Согласно документу, любительская и спортивная охота на пернатую дичь в весенний период запрещена на территории всех охотничьих угодий региона.
"Ограничение вводится в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)", - поясняет пресс-служба.
Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения коронавируса запретили весеннюю охоту в Вологодской и Ярославской областях.
Министр природы Дмитрий Кобылкин рекомендовал губернаторам запретить весеннюю охоту, чтобы обеспечить режим самоизоляции, рекомендованный правительством.