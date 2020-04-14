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В Карелии запретили весеннюю охоту

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Карелии из-за COVID-19 запретили весеннюю охоту, сообщает пресс-служба республиканского правительства во вторник.

"Весенняя охота на медведя должна была проходить с 15 апреля по 25 мая, любительская и спортивная охота на боровую и водоплавающую дичь - с 1 по 10 мая в южных районах, с 6 по 15 мая в северных", - говорится в сообщении.

Постановление главы Карелии о запрете весенней охоты вступает в силу 14 апреля. Среди названных причин, кроме распространения коронавируса - сохранение и воспроизводство животных и птиц.

По данным на 14 апреля, в Карелии коронавирусом заболели четыре человека. Трое проживают в Петрозаводске, еще одна женщина - в Сегежском районе. Все заболевшие старше 40 лет.

Карелия

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