Вслед за Ярославской областью весеннюю охоту запретили в Вологодской

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Вологодской области ввели запрет на весеннюю охоту из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, с целью предупреждения распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Вологодской области, принято решение установить запрет любительской и спортивной охоты на бурого медведя, водоплавающую и боровую дичь в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий Вологодской области", - цитирует пресс-служба начальника областного департамента по охране, контролю и регулированию объектов животного мира Олега Кислицына.

По данным департамента, ежегодно в период весенней охоты на территорию Вологодской области приезжает несколько тысяч охотников из других регионов, в основном из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Разрешение на охоту получить можно только лично, из-за этого в структурные подразделения департамента в течение одного дня могут обратиться от 50 до 300 человек. Все эти факторы могут привести к возможным рискам во время карантинных мероприятий, считают в областном правительстве.

С 30 марта Вологодской области ввели режим полной самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 30 марта администрация Ярославской области отменила сезон охоты, который должен был начаться с 11 апреля, чтобы предотвратить приезд в регион многочисленных охотников.

Министр природы Дмитрий Кобылкин 31 марта рекомендовал губернаторам запретить весеннюю охоту, чтобы обеспечить режим самоизоляции, рекомендованный правительством.