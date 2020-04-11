Первый случай COVID-19 выявлен в Ненецком автономном округе

В России осталось два региона, где еще нет случаев заражения коронавирусом

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Ненецком автономном округе (НАО) зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщила пресс-служба администрации НАО со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

"Диагноз установлен у жителя Нарьян-Мара, прибывшего в регион из Санкт-Петербурга в четверг, 9 апреля. Пациент будет находиться в одном из отделений Ненецкой окружной больницы, которое перепрофилировано для приема больных COVID-2019", - говорится в сообщении.

Положительный результат тест-пробы выявили специалисты окружного Центра гигиены и эпидемиологии, теперь результаты анализа будут направлены в Московский противочумной центр, специалистам которого предстоит официально подтвердить или опровергнуть диагноз.

Специалисты оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции в настоящее время устанавливают лиц, с которыми контактировал заболевший. Кроме того, устанавливаются пассажиры, которые летели вместе с заболевшим одним рейсом.

"У них будут взяты тест-пробы на наличие инфекции, этим гражданам будет предписано соблюдение режима самоизоляции на протяжении 14 дней", - отметили в пресс-службе.

НАО - единственный регион на Северо-Западе, где до пятницы не было выявлено случаев заражения COVID-19. Всего же в России осталось два региона, где еще не было подтверждено ни одного случая заболевания COVID-19 - Алтай и Чукотка.