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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:44Заразились
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Еще восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Таким образом, общее число жертв коронавируса в России превысило 100

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 58 человек, за сутки умерли восемь пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Пандемия коронавируса

По словам собеседника агентства, умершим было от 39 до 84 лет. У всех пациентов были сопутствующие заболевания.

"У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний - гипертония, хроническая обструктивная болезнь легких, атеросклероз, пиелонефирит", - сказали в штабе.

Всего в Москве к утру 10 апреля было подтверждено 7822 случая заражения коронавирусом. В целом по России число заболевших составило в пятницу 11 917 человек, прирост за сутки - 1 786 случаев, выписаны 795 пациентов.

С учетом новых данных об умерших в столице, число жертв коронавируса в России достигло 102.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Москва коронавирус

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