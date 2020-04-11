Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции. Эти "уведомления" рассылаются через смс и мессенджеры.

По данным компании, сообщения о необходимости выплаты "штрафа" рассылались 10 апреля через СМС или сообщения в мессенджерах, при этом в сообщениях указывалось ФИО получателя.

Авторы ссылались на несуществующее постановление ФСИН и под угрозой возбуждения уголовного дела требовали в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента (Красноярский край).

При попытке позвонить на этот номер звонок переводился якобы на "справочную службу МВД РФ.

В Group-IB отметили, в прошлом году, ссылаясь на подобное "постановление" ФСИН №168-322 пользователей "штрафовали" за посещение порносайтов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в Москве. За сам факт нарушения гражданами установлен штраф в 4 тыс., за повторное нарушение - 5 тыс. рублей.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон об усилении административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.