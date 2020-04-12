МВД предупредило о фейковой СМС-рассылке о нарушениях изоляции

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел России предупреждают граждан, что рассылаемые СМС-сообщения о якобы выявленных фактах нарушения режима самоизоляции с требованиями оплаты штрафа, о которых сообщается в соцсетях, являются обманом.

#МВДРоссии опровергает:



В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают #SMS-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения.



Данные сообщения не соответствуют действительности! pic.twitter.com/RBcIssnHpQ — Сайт МВД России (@mvd_official) April 12, 2020

Согласно размещённым в соцсетях фотографиям, в фейковой СМС-рассылке сообщается о нарушении гражданином режима карантина и необходимости оплатить штраф в размере 4 тыс. рублей по номеру телефона через терминал сотовой связи.

Накануне эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.

Авторы фальшивых уведомлений ссылались на несуществующее постановление ФСИН и под угрозой возбуждения уголовного дела требовали в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента (Красноярский край).