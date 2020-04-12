Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 12.04В России 15 770+2 186В мире 1 771 514+79 795

МВД предупредило о фейковой СМС-рассылке о нарушениях изоляции

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел России предупреждают граждан, что рассылаемые СМС-сообщения о якобы выявленных фактах нарушения режима самоизоляции с требованиями оплаты штрафа, о которых сообщается в соцсетях, являются обманом.

Согласно размещённым в соцсетях фотографиям, в фейковой СМС-рассылке сообщается о нарушении гражданином режима карантина и необходимости оплатить штраф в размере 4 тыс. рублей по номеру телефона через терминал сотовой связи.

Накануне эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.

Авторы фальшивых уведомлений ссылались на несуществующее постановление ФСИН и под угрозой возбуждения уголовного дела требовали в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента (Красноярский край).

МВД

Новости по теме

Новости

Песков предложил версию трактовки слов Путина о коронавирусе и печенегах

Телеведущий Александр Васильев направлен в больницу в Коммунарке

Телеведущий Александр Васильев направлен в больницу в Коммунарке

Голикова признала, что после COVID-19 придется делать выводы по системе здравоохранения

ФАС объявила о преодолении имбирного кризиса в России

ФАС объявила о преодолении имбирного кризиса в России

Власти РФ обозначили середину апреля, как желаемую дату выхода на плато по COVID-19

Власти РФ обозначили середину апреля, как желаемую дату выхода на плато по COVID-19

Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты

Патриарх Кирилл объяснил, для чего человечеству дан коронавирус

Патриарх Кирилл объяснил, для чего человечеству дан коронавирус

Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

В РФ проведено уже более 1,2 млн тестов на COVID-19

Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ впервые превысил 2 тыс. человек

Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ впервые превысил 2 тыс. человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');