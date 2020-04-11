В Москве оштрафованы уже 26 нарушителей обязательного карантина по COVID-19

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - По данным на утро субботы, уже 26 нарушителей карантина в столице привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Так за последние два дня в столице сразу 12 человек с подтвержденным коронавирусом нарушили карантин. Они находились на домашнем лечении, но самовольно решили покинуть свои дома.

Все нарушители режима фиксируются с помощью технических средств. Им выписывается штраф, а сами больные коронавирусом лишаются права лечится на дому и принудительно госпитализируются.

Нарушители после получения постановления о штрафе доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском и Химках, где будут проходить лечение до полного выздоровления под присмотром специалистов.

По данным на 11 апреля, в Москве зарегистрировано 1030 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в Москве достигло 8852 человек.