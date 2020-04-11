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В Кремле допустили перенос парада Победы с 9 мая

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в любом случае, 9 мая или позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В программе "Большая игра" на Первом канале он заявил, что на данный момент никаких решений о переносе праздничных мероприятий, о переносе парада Победы или о переносе "Бессмертного полка" не принималось.

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Песков пояснил, что такие решения будут приниматься позже с учётом развития эпидемиологической ситуации.

"Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно - я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, - но оно будет обязательно", - заявил Песков.

Между тем, в Минобороны неоднократно заявляли, что подготовка к параду Победы продолжается. С конца марта на подмосковном полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, идут совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн. В конце апреля обычно технику перебазируют в Москву.

В свою очередь оргкомитет 75-летия Победы попросил кабмин не звать на торжества пожилых людей. В Кремле также сочли нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая.

Кроме того, авторы инициативы "Бессмертный полк" убеждены, что его проведение даже после окончания установленного сегодня периода самоизоляции будет опасным.

Дмитрий Песков парад Победы

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