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Оргкомитет 75-летия Победы попросил кабмин не звать на торжества пожилых

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советник президента РФ Антон Кобяков обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на эти торжества лиц старше 65 лет. В том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.

Обращение за подписью Кобякова адресовано вице-премьеру - главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко и датировано 27 марта.

В обращении, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", отмечается, что такую просьбу решено направить в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавируса .

В администрации президента подтвердили факт направления такого обращения в правительство.

В настоящее время в России идет подготовка к торжествам в честь 75-й годовщины Победы. В том числе и к параду на Красной площади.

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