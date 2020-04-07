Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Решений о формате торжественных мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы пока не принималось, рассматриваются разные варианты, но участие ветеранов в публичных праздничных событиях 9 мая все-таки нецелесообразно с точки зрения охраны их здоровья, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что рассматриваются разные варианты, но говорить о них пока преждевременно, потому что никаких решений по состоянию на сегодня не принималось. Как только решения будут приняты с учетом развития эпидемиологической ситуации, разумеется, мы вас проинформируем", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, есть у Кремля ли понимание, в каком виде пройдут торжества по случаю юбилея Победы, с учетом того, что советник президента Антон Кобяков попросил правительство не звать на них людей старше 65 лет, в том числе ветеранов.

"Поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, то, конечно, там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения охраны их здоровья", - сказал представитель Кремля.

Накануне стало известно, что ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советник президента Кобяков обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на эти торжества людей старше 65 лет, включая ветеранов Великой Отечественной войны. Обращение Кобякова было адресовано вице-премьеру - главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко и датировано 27 марта. В администрации президента подтвердили факт направления такого обращения в правительство.