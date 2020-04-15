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Небо над Москвой закроют для четырех репетиций парада Победы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Росавиация сообщила, что закроет на четыре дня воздушное пространство над Москвой для репетиций авиационной части парада Победы. Это будут 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года.

Пандемия коронавируса

Резервными днями для репетиций назначены 16, 21, 23, 24 апреля. В ведомстве заверили, что ограничения будут минимальными, авиакомпании и аэропорты о них уже извещены.

На время репетиций будет ограничена работа аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Раменское", "Грабцево" (Калуга) и "Остафьево". К примеру, ограничения в "Шереметьево" будут действовать в эти дни с 10:35 до 11:00 и с 11:30 до 11:40. Для других аэропортов ведомство также указало точное время ограничений.

Для генеральных репетиций и самого парада режим ограничений будет установлен отдельно.

Предполагается, что в авиационной части парада примут участие 75 воздушных судов Минобороны. Они уже провели четыре тренировки над полигоном "Алабино". Росавиация из-за этого не заметила задержек рейсов в аэропортах Москвы.

Парад Победы должен пройти в Москве 9 мая, пока его проведение не отменено.

Москва Алабино парад Победы Росавиация коронавирус

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