Патриарх Кирилл объяснил, для чего человечеству дан коронавирус

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает пандемию коронавируса Божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.

После службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья он сказал, что в последнее время развитие человечества было в основном направлено на "безудержное стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше". Он посетовал, что возвышенные идеалы ушли у людей на второй план, на периферию жизни.

По мнению патриарха, нынешняя пандемия призвана заставить людей задуматься о том, что не хлебом единым жив человек, задуматься о смысле своей жизни и о слабости своей, "потому что трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое несомненными достижениями в науке и технике, многих лишили критического взгляда на самих себя".

Однако скорби даются для того, чтобы они стали уроками жизни, отметил патриарх. "И вот если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы несомненно победим и саму скорбь", - считает он.