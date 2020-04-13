Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:28Заразились
на 13.04В России 18 328+2 558В мире 1 846 680+75 166

Посещение храмов в Подмосковье приостановлено

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на посещение храмов вводятся в Московской области с 13 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сообщил, что получил предписание главного государственного санитарного врача по Московской области, включающее требование о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий с 13 по 19 апреля 2020 года с возможным дальнейшим продлением .

В соответствии с предписанием временно приостанавливается посещение гражданами территорий и зданий Московской епархии. Богослужения будут осуществляться духовенством храма при участии сотрудников и волонтеров.

В Подмосковье до 1 мая действуют ограничительные меры на посещение мест массового пребывания. Для жителей региона старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания введена обязательная самоизоляция.

Московская область Подмосковье

Новости по теме

Новости

Россияне стали чаше обращаться к психиатрам на фоне COVID-19

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать настоящий антисептик для рук

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать настоящий антисептик для рук
Пандемия коронавируса

ГИБДД скорректировала порядок сдачи экзамена на права из-за коронавируса

ГИБДД скорректировала порядок сдачи экзамена на права из-за коронавируса

Профсоюзы сочли реалистичным прогноз Кудрина по росту безработицы в РФ

Кремль призвал не поддаваться панике из-за роста преступности в РФ на фоне COVID-19

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Авиакомпании попросили узаконить ваучеры вместо возврата денег за отмененные рейсы

Авиакомпании попросили узаконить ваучеры вместо возврата денег за отмененные рейсы

Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов вышел на свободу

В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19

В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19

Издательства и писатели попросили признать книги товарами первой необходимости

Издательства и писатели попросили признать книги товарами первой необходимости
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');