Посещение храмов в Подмосковье приостановлено

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на посещение храмов вводятся в Московской области с 13 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сообщил, что получил предписание главного государственного санитарного врача по Московской области, включающее требование о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий с 13 по 19 апреля 2020 года с возможным дальнейшим продлением .

В соответствии с предписанием временно приостанавливается посещение гражданами территорий и зданий Московской епархии. Богослужения будут осуществляться духовенством храма при участии сотрудников и волонтеров.

В Подмосковье до 1 мая действуют ограничительные меры на посещение мест массового пребывания. Для жителей региона старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания введена обязательная самоизоляция.