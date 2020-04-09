Россиян до понедельника вывезут из Таиланда, Турции, Черногории и Испании

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции согласовал график рейсов до 13 апреля для вывоза россиян из-за границы, сообщили "Интерфаксу" в "Росавиации".

"10 апреля авиакомпания "Аэрофлот" выполнить два рейса. В Санкт - Петербург из Пхукета прибудет около 200 россиян. Затем этот же борт перелетит в Москву, куда планируется доставить еще 50 человек. Также из Кипра в московский аэропорт "Шереметьево" домой будут возращены 250 человек",- отмечают в "Росавиации".

Там добавили, что вывозная программа будет продолжена 11 апреля. "В Москву из Анталии и Бангкока авиакомпания "Аэрофлот" планирует привезти около 550 россиян. 12 апреля (будут выполнены - ИФ) два рейса из Токио и Гоа. Ожидается, что авиакомпания "Аэрофлот" доставит в Москву 500 человек. Запланированы рейсы из Европы 13 апреля. Из Подгорицы планируется привезти около 250 человек, из Мадрида - 250", - подчеркнули в ведомстве.

В "Росавиации" отметили, что фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на сайте госуслуг и получения соответствующей информации о включении их в вывозной рейс.

Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросу организации возвращения российских граждан из-за рубежа рассказал, что россиян будут возвращать на родину исходя из введенных лимитов и принципа "один рейс - одно место проживания".

Он пояснил, что правительство решило "возвращать людей сразу туда, где они проживают". "Если по каким-то причинам это невозможно, то человеку будет предложено оставаться пока в тех странах, где он находится, либо готовиться к временному карантину на территории России", - добавил Мишустин. Он также рассказал, что Россия намерена вывести из-за границы всех россиян, кто хочет вернуться на родину, но приоритет будет отдан туристам, то есть тем, кто уехал из РФ в этом году.