Вывозной рейс S7 для застрявших в Таиланде россиян запланирован на среду

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 планирует в среду, 15 апреля, выполнить рейс Бангкок - Владивосток для вывоза из Таиланда россиян, которые не смогли вернуться на родину из-за ограничения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса.

Прибытие рейса S 6262, который выполнит Airbus 320 neo, назначено на среду, 21:25 (14:25 мск), следует из данных онлайн табло аэропорта Владивосток.

В представительстве авиакомпании агентству подтвердили, что этими рейсом планируется вывезти застрявших соотечественников, однако количество пассажиров не уточнили.

В воскресенье вывозными рейсами авиакомпании "Аврора" из Сеула во Владивосток и Хабаровск прибыли более 200 россиян.

Россия 4 апреля временно приостановила авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину. Уже 6 марта чиновники возобновили вывоз сограждан из-за рубежа, но ограничили число прибывающих в сутки. Так, теперь прилет граждан РФ в Москву моежт выполняться строго через аэропорт "Шереметьево" не более 500 человек в сутки, в других регионах - не более 200 человек в сутки.