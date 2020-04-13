Производители еды резко увеличили онлайн-продажи потребителям на фоне пандемии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Производители еды в России резко увеличили онлайн-продажи продуктов конечному потребителю на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, пишут в понедельник "Ведомости" со ссылкой на информацию от участников рынка.

Вице-президент ГК "Чистая линия" (выпускает мороженое и молочную продукцию) Армен Бениаминов говорит, что рост спроса на онлайн-покупки поможет производителям еды, оказавшимся сейчас в сложной ситуации. Компания более чем в три раза - до 700 - увеличила число автомобилей для курьерской доставки продуктов, заказанных онлайн, сообщил он. Он также констатировал рост числа заказов - до введения режима самоизоляции в стране "Чистая линия" обрабатывала около 1 тыс. заказов в день, а сейчас уже почти 2,5 тыс.

В компании "Долина овощей" (производитель тепличных овощей из Липецкой области) число интернет-заказов в марте выросло в пять раз по сравнению с февралем. Об этом "Ведомостям" сообщила директор по развитию этой компании Элене Берая. "Долина овощей" доставляет клиентам из Москвы и области на дом огурцы, помидоры, баклажаны, салаты. Теперь из-за возросшего спроса компании пришлось увеличить число водителей и парк автомобилей.

О росте спроса на онлайн-заказы также сообщают кондитерская фабрика "Победа" (выручка ее интернет-магазина в марте подскочила на 90% год к году) и производитель сыров "Умалат". Те производители, у которых нет собственных онлайн-магазинов, идут на маркетплейсы, где также видят повышенный спрос на заказы по интернету.

Так, агрохолдинг "Степь" начал торговать на Ozon еще в 2019 году. Сейчас компания продает там крупы, сахар, фасованные орехи и так далее. По данным "Степи", самая востребованная продукция у клиентов, заказывающих еду онлайн, - это рис, гречневая крупа, овсяные хлопья и сахар.

"Победа" тоже продает свою продукцию на маркетплейсах, больше всего – на Wildberries и Ozon, рассказывает представитель компании. Как сообщила директор по связям с индустрией и корпоративным отношениям Ozon Мария Заикина, к концу марта на интернет-площадке число продавцов продуктов питания и товаров повседневного спроса выросло на треть – до 900. Рост заявок на регистрацию от продавцов констатировал и представитель маркетплейса Goods.ru.

По данным президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, в России в 2019 году онлайн-продажи выросли на 41% до 124,9 млрд рублей. Однако, по словам Соколова, доля этого рынка в РФ пока невелика - только 0,8% всей еды в России продается онлайн. Для сравнения он привел данные по Китаю, где эта цифра составляет 14%, Японии (7,7%) и Великобритании (7,2%).

Эксперты исследовательской компании Nielsen прогнозируют, что ситуация с коронавирусом подстегнет онлайн-продажи повседневной продукции в России.