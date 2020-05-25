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Эксперты спрогнозировали рост рынка онлайн-торговли в РФ в 2020 году на 30%

Эксперты спрогнозировали рост рынка онлайн-торговли в РФ в 2020 году на 30%
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок онлайн-торговли в 2020 году вырастет на 30%, прогнозирует Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Доля e-commerce в России составляет 6% в общем обороте розничной торговли, внутренний рынок интернет-торговли в 2019 году показал рост в 25%. В 2020 году мы ожидаем увеличения этого показателя до 30%", - сказал президент АКИТ Артем Соколов на совещании с участниками рынка, которое провел глава Минпромторга Денис Мантуров в формате видео-конференц-связи.

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В совещании приняли участие представители АКИТ, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров в РФ, включая X5 Retail Group и "Магнит"), Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАСТ, среди участников - Ebay, Boxberry, СДЭК и др.), компаний Ozon.ru, Wildberries, Aliexpress и других.

Глава Минпромторга подчеркнул важность и перспективность электронной торговли в текущих условиях. "Сегодня сегмент онлайн-торговли находится на передовой, ведь сейчас люди в основном стараются по максимуму использовать онлайн-ресурсы, чтобы покупать потребительскую продукцию, в том числе и продукты питания", - отметил Мантуров (слова министра и Соколова приводит пресс-служба министерства).

АКИТ Россия

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