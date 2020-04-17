В Нижегородской области запретили работу каршеринга "Делимобиль"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области Минтранс аннулировал разрешение компании "Делимобиль" работать в регионе в условиях повышенной готовности, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области. Проверка офиса компании выявила нарушения: отсутствие масок, средств дезинфекции и разметки на полу.

Сотрудники городской полиции проверили офис ООО "Смарт Мобилити Менеджмент" в Нижнем Новгороде в пятницу. Акт с перечисленными нарушениями требований указа губернатора был направлен в Минтранс. Помимо того, что сотрудники компании работали без масок, на полу в помещениях не было разметки, позволяющей соблюдать социальное дистанцирование. Также полицейские выяснили, что компания не купила для сотрудников маски, перчатки, средства дезинфекции, а также оборудование для дезинфекции воздуха в помещениях. При входе у людей не мерили температуру.

Все эти требования названы в указе губернатора Глеба Никитина о режиме повышенной готовности. Организация их полностью игнорировала, заявил через пресс-службу глава Минтранса Павел Саватеев.

На горячей линии "Делимобиля" сообщили, что уже с пятницы забронировать автомобиль в Нижегородской области нельзя. Как долго будет приостановлена работа сервиса, там не знают.

"Делимобиль" - сервис поминутной аренды автомобилей.

В Москве мэр Сергей Собянин своим указом запретил работу всех каршеринговых сервисов на период с 13 по 19 апреля.