В ЕАО два учреждения ФСИН закрыли на карантин

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Еврейской автономной области два исправительных учреждения закрыли на карантин, поскольку в каждом из них у одного сотрудника заподозрили заражение коронавирусом после "сомнительных результатов" анализов. Об этом сообщила администрация региона.

Это лечебно-исправительное учреждение № 2 в поселке Бира и Биробиджанская воспитательная колония.

Изоляция колоний продлится не меньше двух недель. Санитарные врачи сейчас определяют контакты этих сотрудников и ищут источники инфицирования.

Ранее сообщалось, что поселок Бира закрыли из-за предварительного положительного анализа на коронавирус у сотрудника медчасти исправительного учреждения. Мужчину положили в больницу в селе Валдгейм.

По данным на 16 апреля, в ЕАО зафиксировано девять завозных случаев заражения коронавирусом.

Во ФСИН долго заверяли, что в пенитенциарных учреждениях коронавируса нет.

6 апреля управление службы по Рязанской области сообщило, что в исправительной колонии №5, где отбывает срок бывший губернатор Никита Белых, у одного из сотрудников выявлена коронавирусная инфекция.

13 апреля стало известно, что COVID-19 выявили у пяти сотрудников УФСИН Бурятии. По предварительным данным, одну из заболевших заразил родственник, побывавший в Москве.