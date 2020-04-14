Умер зараженный коронавирусом 37-летний физик из Института ядерных исследований РАН

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - От коронавируса в больнице московской Коммунарки скончался физик, научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН Данила Тлисов.

"Сегодня утром, 14 апреля, скончался от коронавируса Данила Анатольевич Тлисов, 1983 г.р., к.ф.-м.н., научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов ОФВЭ (отдела физики высоких энергий ИЯИ РАН - ИФ)", - сообщается на сайте института.

Отмечается, что Тлисов работал в Женеве и участвовал в опытах ЦЕРНа - Европейской организации по ядерным исследованиям. 22 марта ученый вернулся из Женевы в Москву, сел на жесткий карантин и почувствовал себя плохо. 4 апреля его доставили в больницу Коммунарки. Первые два теста на COVID-19 у Тлисова были отрицательными, подчеркнули в дирекции ИЯИ.

"Для Института это большая потеря. Данила был отличным специалистом и перспективным ученым, вносящим большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРНе", - говорится в сообщении. "Мы выражаем самое искреннее соболезнование супруге Ирине и всем близким Данилы", - добавили в дирекции.