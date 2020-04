Губернатор попросил жителей Екатеринбурга не гулять и оставаться дома

Посмотрите, так вчера выглядели улицы Екатеринбурга. Прекрасная весенняя погода, тепло и солнечно, многие не удержались и вышли... Я увидел этот пост у фотографа Глеба Клементьева, и если честно, поразился. Уже больше двух недель мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса. У нас неплохие результаты, которым мы осторожно радуемся: взрывного прироста выявленных случаев новой инфекции нет. Из 44 заболевших уже 22 вылечились и выписаны. Вчера я решил разрешить некоторым сферам бизнеса понемногу возобновлять работу. Я вижу и по своему окружению, как у некоторых появляется ложное чувство безопасности. Как будто вирус далеко, как минимум в Москве, и это нас не касается. Но, к сожалению, опасность по-прежнему есть. Сейчас в Екатеринбурге в тяжелом состоянии в больнице лежат четыре пациента. Они обеспечены всем необходимым, врачи делают все, что могут, для их выздоровления. Нам же с вами остается только соблюдать разумные ограничения. В очередной раз обращаюсь к вам с единственной просьбой: не выходите из дома без крайней необходимости. Кажется, это сделать не так уж сложно, но от этого зависит здоровье наших близких и родных. Думаю, все согласятся, что лучше пропустить пару солнечных выходных на улице, чем потом бороться за жизнь в больнице.

