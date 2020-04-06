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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
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Губернатор попросил жителей Екатеринбурга не гулять и оставаться дома

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признался, что его поразило большое число людей в воскресенье на улицах Екатеринбурга, он призвал оставаться дома. Он написал в инстаграме, что "все согласятся, что лучше пропустить пару солнечных выходных на улице, чем потом бороться за жизнь в больнице".

Пандемия коронавируса

"Уже больше двух недель мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса. У нас неплохие результаты, которым мы осторожно радуемся: взрывного прироста выявленных случаев новой инфекции нет. Из 44 заболевших уже 22 вылечились и выписаны. Вчера я решил разрешить некоторым сферам бизнеса понемногу возобновлять работу. Я вижу и по своему окружению, как у некоторых появляется ложное чувство безопасности. Как будто вирус далеко, как минимум в Москве, и это нас не касается", - отметил чиновник.

По его словам, опасность сохраняется и необходимость соблюдать требования по самоизоляции и сидеть по домам.

По недавнему указу Куйвашева, кроме продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости, в регионе получили право работать производители и продавцы автозапчастей, товаров для тушения пожаров, электрического оборудования и кабелей, электронного и компьютерного оборудования, софта, средств связи, очков и линз, водопроводного, отопительного и сантехнического оборудования.

Посмотрите, так вчера выглядели улицы Екатеринбурга. Прекрасная весенняя погода, тепло и солнечно, многие не удержались и вышли... Я увидел этот пост у фотографа Глеба Клементьева, и если честно, поразился. Уже больше двух недель мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса. У нас неплохие результаты, которым мы осторожно радуемся: взрывного прироста выявленных случаев новой инфекции нет. Из 44 заболевших уже 22 вылечились и выписаны. Вчера я решил разрешить некоторым сферам бизнеса понемногу возобновлять работу. Я вижу и по своему окружению, как у некоторых появляется ложное чувство безопасности. Как будто вирус далеко, как минимум в Москве, и это нас не касается. Но, к сожалению, опасность по-прежнему есть. Сейчас в Екатеринбурге в тяжелом состоянии в больнице лежат четыре пациента. Они обеспечены всем необходимым, врачи делают все, что могут, для их выздоровления. Нам же с вами остается только соблюдать разумные ограничения. В очередной раз обращаюсь к вам с единственной просьбой: не выходите из дома без крайней необходимости. Кажется, это сделать не так уж сложно, но от этого зависит здоровье наших близких и родных. Думаю, все согласятся, что лучше пропустить пару солнечных выходных на улице, чем потом бороться за жизнь в больнице.

A post shared by Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) on

Екатеринбург Свердловская область Евгений Куйвашев коронавирус

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