Губернатор попросил жителей Екатеринбурга не гулять и оставаться дома

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признался, что его поразило большое число людей в воскресенье на улицах Екатеринбурга, он призвал оставаться дома. Он написал в инстаграме, что "все согласятся, что лучше пропустить пару солнечных выходных на улице, чем потом бороться за жизнь в больнице".

"Уже больше двух недель мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса. У нас неплохие результаты, которым мы осторожно радуемся: взрывного прироста выявленных случаев новой инфекции нет. Из 44 заболевших уже 22 вылечились и выписаны. Вчера я решил разрешить некоторым сферам бизнеса понемногу возобновлять работу. Я вижу и по своему окружению, как у некоторых появляется ложное чувство безопасности. Как будто вирус далеко, как минимум в Москве, и это нас не касается", - отметил чиновник.

По его словам, опасность сохраняется и необходимость соблюдать требования по самоизоляции и сидеть по домам.

По недавнему указу Куйвашева, кроме продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости, в регионе получили право работать производители и продавцы автозапчастей, товаров для тушения пожаров, электрического оборудования и кабелей, электронного и компьютерного оборудования, софта, средств связи, очков и линз, водопроводного, отопительного и сантехнического оборудования.