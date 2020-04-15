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"Коммерсантъ" узнал о планах правительства отложить введение ряда норм "пакета Яровой"

"Коммерсантъ" узнал о планах правительства отложить введение ряда норм "пакета Яровой"
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Чтобы поддержать операторов связи в условиях пандемии, правительство может отложить вступление в силу некоторых затратных для бизнеса требований "закона Яровой", пишет "Коммерсантъ." Газета ссылается на проект поручений, составленный в Минкомсвязи по предложениям операторов.

Экономический кризис

В частности, власти могут отложить на два года требование ежегодно наращивать емкость хранилищ информации на 15%. Также они могут исключить из расчета видеосервисы, поскольку из-за роста потребления такого трафика в период самоизоляции операторам придется нести дополнительные расходы.

Также предлагается до конца 2020 года снизить в три раза плату за использование частот, ввести отсрочку по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости. По оценке партнера AC&M Михаила Алексеева, сейчас операторы платят за пользование частотами в общей сложности около 20 млрд рублей в год.

Еще предлагается снизить до 14% взносы в фонды страхования до конца 2020 года и дать операторам доступ к льготному кредитованию.

Госдуме чиновники могут рекомендовать принять законы о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов, говорится в проекте документа.

В "Мегафоне" согласны, что в сложившейся экономической ситуации операторам нужно значительно сократить расходы на регуляторные обязательства, это позволило бы им высвободить существенные средства, которые они смогут направить на поддержание стабильной работы сети, что нужно для работы экстренных служб, государственных институтов, городской инфраструктуры и частного бизнеса.

В "Ростелекоме" считают, что предложенные меры позволят "частично компенсировать возникшие дополнительные затраты, вызванные дополнительным масштабированием сети компаний и снижением курса рубля". В условиях пандемии важно не допустить снижения пропускной способности сетей, в том числе для экстренных служб, согласны в Tele2. В "Вымпелкоме" сказали, что "приветствуют подход" Минкомсвязи. МТС и "ЭР-Телеком" отказались от комментариев.

В условиях карантинных мер трафик и нагрузка на инфраструктуру возросли, следовательно, растут и расходы операторов, подтверждает руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций KPMG в России и СНГ Еркожа Акылбек. По его словам, при этом доходность бизнеса уменьшается, так как в режиме самоизоляции значительно падает число новых подключений, притом что пока еще продолжает снижаться и стоимость тарифов.

"Пакет Яровой" обязывает операторов связи с июля 2018 года хранить весь пользовательский трафик и ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15% в течение пяти лет. По оценке PwС, на исполнение требований этого закона ежегодно приходится 10–20% капитальных затрат операторов. МТС ранее оценивала свои потенциальные затраты на это в 50 млрд рублей в течение пяти лет, "МегаФон" сообщал о 40 млрд рублей, "Вымпелком" — о 45 млрд рублей.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная Корея
Ирина Яровая коронавирус Вымпелком Мегафон МТС Госдума Минсвязи Tele2 Ростелеком

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