Для россиян на изоляции запустили портал "все.онлайн" с цифровыми сервисами

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Портал все.онлайн (vseonline.online), на котором собрана информация о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса, начал работу в понедельник.

Сервис запущен Минкомсвязи России и АНО "Цифровая экономика" при поддержке крупнейших российских интернет-компаний, сообщили в пресс-службе министерства в понедельник.

"Информация сгруппирована по различным типам потребностей и жизненным ситуациям - от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн",- говорится в сообщении.

В каталог вошли сервисы телемедицины Smartmed от МТС и Docdoc от Сбербанка, видеосервисы ivi и Okko, развлекательные онлайн-платформы крупнейших операторов связи: Ростелекома, МТС, Билайна, МегаФона и ЭР-Телекома, услуги такси и каршеринга от Яндекса и Mail.ru Group, Яндекс.Лавка и DeliveryClub.

Кроме того, для учащихся доступны продукты Учи.ру Inlearno, а 1С предоставила бесплатный доступ к аудиокнигам из школьной программы по литературе и списку по внеклассному чтению. "Почта России" предлагает сервис бесконтактной доставки посылок до двери и другие почтовые услуги, которые актуальны для современной эпидемиологической ситуации.

На момент запуска сайт содержит свыше 60 цифровых сервисов. Каталог будет пополняться, пообещали в Минкомсвязи. Большинство собранных на порталах все.онлайн и vseonline.online интернет-сервисов предоставляются гражданам бесплатно или на льготных условиях.

Ссылка на ресурс размещена также на Едином портале госуслуг, где сейчас зарегистрировано 105 млн пользователей.

Ранее в понедельник премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ обеспечит россиянам бесплатный доступ к различным цифровым ресурсам, собрав их на одной интернет-площадке.