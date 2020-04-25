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Максима Леонидова задержали в Петербурге за прогулку в парке с женой и собакой

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Музыканта, одного из основателей квартета "Секрет" Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге во время прогулки с собакой в парке за нарушение режима самоизоляции, на него составили протокол.

"Мы гуляли в парке с собакой. К нам подъехала машина с сотрудниками полиции в резиновых перчатках и масках. Нам сказали, что это незаконно, что мы гуляем в парке. Задержали нас и доставили в отделение", - сообщил Леонидов в соцсетях.

Он уточнил, что на него и его супругу, актрису театра Ленсовета Александру Камчатову, составляют протокол за нарушение режима самоизоляции.

Эту информацию Леонидов подтвердил "Фонтанке". Также о задержании музыканта сообщил депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

В Санкт-Петербурге действует режим самоизоляции. Гражданам не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости, введён временные запреты на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Кроме того, запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки. За нарушение режима самоизоляции грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.

Максим Леонидов - советский и российский музыкант, певец, актёр театра и кино, автор песен и телеведущий. Известен как один из основателей и участник бит-квартета "Секрет", а впоследствии и как сольный исполнитель.

Петербург коронавирус Максим Леонидов

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