Песков счел "весьма эмоциональным" ответ Кадырова "Новой газете"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не видят ничего необычного или противозаконного в заявлениях главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты".

"Мы ознакомились. Оно (заявление) весьма эмоционально. Но сейчас и ситуация весьма эмоциональная", - сказал Песков.

"Глава региона сам выбирает практику (того или иного обращения). Ничего запрещенного или противозаконного в этом нет", - отметил пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, требуется ли публичный ответ Кадырову, Песков сказал: "Нет, не считаем необходимым".

В воскресенье "Новая газета" написала, что связалась с некоторыми участниками массовых похорон в селе Новые Атаги в начале апреля, и они сообщили, что их не тестировали на коронавирус, только предписали соблюдать самоизоляцию. Издание также утверждало, что в нескольких районах Чечни закрыты на карантин больницы, а медикам не хватает масок и средств индивидуальной защиты.

Кадыров опроверг информацию о ситуации с коронавирусом в республике, изложенную в публикации, и предложил журналистам хорошего переводчика с чеченского языка для точного перевода его слов.

В редакции "Новой газеты" сообщили, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора "Новой газеты". "Как говорится в документе, который поступил в распоряжение редакции, Генпрокуратура нашла в материале "Смерть от коронавируса - меньшее зло" от 12 апреля "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности". При этом в письме не указано, что именно из материала Милашиной трактуется как фейкньюс", - заявили в "Новой".

Отмечалось, что Роскомнадзор потребовал в течение суток удалить статью, пригрозив блокировкой всего сайта. "Вскоре после публикации с критикой издания выступил глава Чечни Рамзан Кадыров: он назвал информацию о проблемах в регионе "чушью", (...) а также публично угрожал Милашиной", - говорится в сообщении "Новой газеты".

Позже главный редактор издания Дмитрий Муратов сообщил, что "Новая газета" выполнила требование Роскомнадзора об ограничении доступа к материалу и после получения разъяснений от Генпрокуратуры не исключает обжалования требования о блокировке.