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В СПЧ сочли актом цензуры требование удалить статью "Новой газеты" о COVID-19 в Чечне

В СПЧ сочли актом цензуры требование удалить статью "Новой газеты" о COVID-19 в Чечне
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Постоянная комиссия Совета при президенте по правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов считает, что предписание об удалении статьи спецкора "Новой газеты" Елены Милашиной за фейк-ньюс без объяснения причин, по которым оно было вынесено надзорным ведомством, может рассматриваться как проявление цензуры.

"Статья 29 Конституции РФ гарантирует свободу массовой информации в РФ и запрещает цензуру. В той форме, в какой было получено предписание об удалении всего текста статьи Елены Милашиной в "Новой газете", оно является, по мнению членов Совета по правам человека, незаконным актом цензуры", - говорится на сайте СПЧ.

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Отмечается, что постоянная Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов обсуждает удаление с сайта "Новой газеты" статьи Елены Милашиной.

"Члены СПЧ, как и многие тысячи граждан страны, видели видеообращение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, которое стало, по сути, ответом на статью Елены Милашиной в "Новой газете" и фактически содержало неприкрытые угрозы в адрес этого журналиста и редакции", - говорится на сайте СПЧ.

Члены постоянной комиссии выразили "крайнюю обеспокоенность ситуацией", так как в соответствии с законом "Об информации...", как и в соответствии с КоАП РФ, "такое предписание должно указывать на конкретную информацию, которая сочтена недостоверной, а в тексте документа Роскомнадзора такое указание отсутствует". "Кроме того, в предписании должно указываться место этой информации в тексте. В этом случае после блокировки сайта редакция СМИ имеет возможность удалить всю или часть спорной информации, после чего Роскомнадзор разблокирует сайт", - говорится в сообщении.

В свою очередь Союз журналистов России, председатель которого Владимир Соловьев входит в состав СПЧ, надеется на разрешение ситуации с удалением статьи в рамках правового поля.

Накануне председатель комиссии СПЧ по свободе информации Павел Гусев сообщил "Интерфаксу" об обращении в Генпрокуратуру. "Комиссия обратилась с заявлением в адрес Генпрокуратуры и Роскомнадзора о том, что мы просим пересмотреть ряд позиций, что нельзя целиком закрывать статью, даже если есть какие-то положения, надо их уточнять, надо работать в рамках закона о СМИ", - сказал Гусев.

Публикация в газете

12 апреля "Новая газета" написала, что связалась с некоторыми участниками массовых похорон в селе Новые Атаги в начале апреля, и они сообщили, что их не тестировали на коронавирус, только предписали соблюдать самоизоляцию. Издание также утверждало, что в нескольких районах Чечни закрыты на карантин больницы, а медикам не хватает масок и средств индивидуальной защиты.

Кадыров опроверг изложенную в публикации информацию о ситуации с коронавирусом в республике и предложил журналистам хорошего переводчика с чеченского языка для точного перевода его слов.

15 апреля в редакции "Новой газеты" сообщили, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора "Новой газеты". "Как говорится в документе, который поступил в распоряжение редакции, Генпрокуратура нашла в материале "Смерть от коронавируса - меньшее зло" от 12 апреля "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности". При этом в письме не указано, что именно из материала Милашиной трактуется как фейк-ньюс", - заявили в "Новой".

Отмечалось, что Роскомнадзор потребовал в течение суток удалить статью, пригрозив блокировкой всего сайта. "Вскоре после публикации с критикой издания выступил глава Чечни Рамзан Кадыров: он назвал информацию о проблемах в регионе "чушью", (...) а также публично угрожал Милашиной", - говорится в сообщении "Новой газеты".

Позже главный редактор издания Дмитрий Муратов сообщил "Интерфаксу", что "Новая газета" выполнила требование Роскомнадзора об ограничении доступа к материалу и после получения разъяснений от Генпрокуратуры не исключает обжалование требования о блокировке.

Хроника коронавируса. Апрель.

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