"Новая газета" по требованию Роскомнадзора заблокировала статью о коронавирусе в Чечне

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "Новая газета" выполнила требование Роскомнадзора об ограничении доступа к материалу спецкорра Елены Милашиной о ситуации в коронавирусом в Чечне и после получения разъяснений от прокуратуры не исключает обжалования этого решения, сообщил "Интерфаксу" главный редактор издания Дмитрий Муратов.

"Роскомнадзор не пишет, что что-то признано фейком, они пишут, что у них есть предписание Генпрокуратуры с тем, чтобы мы скрыли материал Елены Милашиной о борьбе с коронавирусом в Чечне. Безусловно, выполняя распоряжение Роскомнадзора, мы скрываем этот материал и обращаемся с запросом в Генпрокуратуру с тем, чтобы нам объяснили, на каком основании выдано это предписание", - сказал Муратов в среду, добавив, что, если не скрыть материал, то может быть заблокирован весь ресурс.

По его словам, решение Генпрокуратуры может быть оспорено после получения разъяснений. "Естественно, наша юридическая служба прямо сейчас этим занимается", - сказал Муратов.

"Но в подарок нашим читателям мы оставляем на сайте комментарий (Рамзана - ИФ) Кадырова по поводу этой удаленной статьи", - отметил главный редактор "Новой".

Кроме того, заявление редакции относительно этой ситуации появится в рубрике на сайте "Выбор редакции" под заголовком "Выбор НЕ редакции", сказал Муратов.

В настоящее время статья Милашиной уже недоступна на сайте "Новой газеты".

Ранее в редакции сообщили, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора "Новой газеты". "Как говорится в документе, который поступил в распоряжение редакции, Генпрокуратура нашла в материале "Смерть от коронавируса - меньшее зло" от 12 апреля "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности". При этом в письме не указано, что именно из материала Милашиной трактуется как фейкньюс", - говорится в сообщении на сайте "Новой газеты".

Отмечается, что Роскомнадзор потребовал в течение суток удалить статью, пригрозив блокировкой всего сайта. "Вскоре после публикации с критикой издания выступил глава Чечни Рамзан Кадыров: он назвал информацию о проблемах в регионе "чушью", (..)а также публично угрожал Милашиной", - говорится в сообщении на сайте издания.

Ранее в среду пресс-служба Роспотребнадзора Чечни сообщила, на территории республики за сутки подтверждено 44 случая COVID-19, общее число инфицированных достигло 108 человек, 15 выздоровели. Пятеро пациентов с коронавирусом скончались.

"Установлено, что в последние две недели граждане посещали страны, неблагополучные по распространению коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах", - отмечалось в сообщении регионального Роспотребнадзора.