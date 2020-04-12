Кадыров назначил новых чиновников, ответственных за работу со СМИ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил нового пресс-секретаря главы Чечни и нового советника по СМИ. Он сообщил об этом на своей странице во "ВКонтакте".

Пресс-секретарем главы и правительства Чеченской республики стал Ильман Вахидов. Он работал первым заместителем директора ЧГТРК "Грозный". Прежним пресс-секретарем был "кавалер ордена Кадырова и ветеран чеченской журналистики" Альви Каримов, который ушел на пенсию.

Новым советником Рамзана Кадырова по СМИ стал Аламахад Ельсаев. Кроме СМИ он будет курировать работу союза писателей и работать в экспертном совете по сохранению и развитию чеченского языка при главе Чеченской республики.