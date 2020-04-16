В России коронавирус за сутки нашли еще у почти 3,5 тыс. человек

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 3,4 тыс. новых случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки (+14%), общее число инфицированных в стране достигло 27 938 случаев (+14,1%) в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 3448 в 78 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

При этом в Москве зарегистрировано 1370 новых случаев, общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в столице, таким образом, выросло в четверг до 16146. В Московской области 467 новых заболевших за сутки, 154 - в Санкт-Петербурге.

В Нижегородской области вирус нашли еще у 65 человек, в Ингушетии - у 63, в Красноярском крае - у 60, в Тамбовской области - у 50, в Дагестане - у 49. В Чувашии зафиксированы 47 случаев заражения, в Тульской области - 44, в Башкирии - 42, в Мурманской и Ростовской областях - по 41, в Коми и ХМАО - по 39, в Рязанской области - 38.

В Брянской области выявлены еще 37 зараженных, в Тверской области - 34, в Орловской и Ленинградской областях - по 32, в Курской области - 31, в Марий Эл - 29, в Калужской, Оренбургской областях и Ставропольском крае - по 28. В Новгородской и Тюменской областях зарегистрированы по 27 новых случаев, в Смоленской области - 26, в Ярославской области - 23, в ЯНАО - 22, в Краснодарском крае и Татарстане - по 21.

Оперштаб также сообщил, что число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусом, выросло в России за сутки на 34 - до 232.

По 7 случаев смерти зараженных COVID-19 зафиксировано в Москве и Московской области, по три - во Владимирской области и Дагестане, по два - в Санкт-Петербурге, Курской и Астраханской области, по одному - в Ингушетии, Чувашии, Мордовии, Адыгее, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Белгородской областях.

Статистика по выздоровевшим

Оперштаб также сообщил, что свыше 300 человек выздоровели после перенесенной новой коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки, из них почти 190 - в Москве.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 318 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 2304", - говорится в сообщении штаба.

По его данным, 189 новых выздоровевших в Москве, 16 - в Московской области, 15 - в Санкт-Петербурге, 11 - в Брянской области, девять - в Челябинской области, восемь - в Вологодской области, по семь - в Свердловской и Липецкой областях, по шесть - в Тверской, Оренбургской областях и Ханты-Мансийском АО, пять - в Коми, четыре - в Орловской области.

По трое человек выписано в Пермском крае, Калужской и Новосибирской областях и Адыгее. По двое выздоровевших в Тульской, Курской, Калининградской, Курганской областях, Северной Осетии и Крыму. По одному выписанному - в Мурманской, Воронежской, Кемеровской, Иркутской областях и Бурятии.

Накануне, 15 апреля, оперштаб сообщал, что за сутки в России коронавирус был выявлен еще у 3 388 человек в 65 регионах. За сутки в стране скончалось 28 человек, зараженных COVID-19, отмечалось тогда в сообщении штаба.